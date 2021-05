Cerved, informativa sullo stato di attuazione del programma di acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Cerved Group ha annunciato di aver acquistato, tra il 24 e il 28 maggio 2021, complessive 481.185 azioni proprie ad un prezzo medio unitario di 9,79 euro per azione, per un controvalore pari a 4.711.167 euro nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 13 maggio 2021 in seguito all’autorizzazione ottenuta da parte dell’Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 2021 e alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2021.

A seguito delle suddette operazioni, la Società detiene 1.150.160 azioni proprie pari allo 0,589% del capitale sociale.

In Borsa, oggi, modesto guadagno per Cerved Group che avanza di poco a +0,77%.