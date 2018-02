Cerved incaricata per lo special servicing di circa 14,5 miliardi di euro di NPL di MPS

(Teleborsa) – Cerved Information Solutions, holding direzionale al vertice del gruppo e primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management, annuncia che la propria controllata indiretta Cerved Credit Management ha sottoscritto con il master servicer Credito Fondiario gli accordi per lo special servicing di circa 14,5 miliardi di euro di crediti in sofferenza originati dal Monte dei Paschi di Siena e oggetto di cartolarizzazione al veicolo Siena NPL 2018.

Le attività di special servicing previste da tale contratto, inizialmente assegnate a Cerved Credit Management, verranno successivamente gestite da Julie., società che verrà ceduta da Banca Monte Paschi di Siena alla partnership industriale costituita da Quaestio Holding. e Cerved Group, non appena la stessa sarà acquisita ed operativa. Detta acquisizione è comunque soggetta all’ìapprovazione dell’autorità di vigilanza e ad altre condizioni standard per operazioni similari.