Cerved Group, OPAV promossa da veicolo Castor Bidco

editato in: da

(Teleborsa) – Castor in qualità di socio unico di Cerved Group, su cui ha promosso un’offerta pubblica di acquisto volontaria, ha deciso di promuovere

l’Offerta per il tramite di una società per azioni di nuova costituzione denominata Castor Bidco.

In tale contesto, è stata sottoscritta una equity commitment letter tra l’Offerente e Castor, ai sensi della quale quest’ultima si è impegnata ad effettuare apporti a titolo di capitale o finanziamenti soci in favore dell’Offerente, destinati a far fronte alla copertura finanziaria dell’esborso massimo dell’Offerta. Tale copertura potrà essere effettuata tramite finanziamento bancario.