Cerved, FermION e FSI SGR posticipano negoziazione term sheet

(Teleborsa) – Con riferimento al term sheet sottoscritto in data 7 marzo 2021 tra FermION Investment Group e FSI SGR, le due parti hanno comunicato di aver concordato di posticipare la negoziazione della sottoscrizione degli accordi “a una data successiva che le parti stabiliranno congiuntamente”. Il term sheet vincolante era stato sottoscritto in occasione del lancio dell’OPA su Cerved e ha ad oggetto i termini principali del co-investimento di FSI con FermION in Castor Bidco, il veicolo che ha portato a termine l’offerta pubblica di acquisto volontaria.

Il term sheet ha ad oggetto l’impegno di FSI a sottoscrivere uno strumento finanziario privilegiato emesso da Bidco Parent, riscattabile o convertibile in azioni privilegiate riscattabili emesse da Bidco Parent e rappresentative di una quota del capitale sociale di quest’ultima proporzionale all’ammontare dell’investimento complessivo effettuato da FSI, pari a 150 milioni di euro. Previsti anche alcuni principi guida relativi alla governance di Bidco Parent.