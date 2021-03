Cerved, entra a scambi in Borsa e vola oltre prezzo OPA Castor

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima performance per Cerved Group, che scambia in rialzo del 19,40%.

Il titolo entra in ritardo agli scambi in Piazza Affari e vola dopo l’OPA lanciata da Ion Capital di Andrea Pignataro a 9,5 euro per azione. Il titolo arriva a raggiungere un massimo intraday a 9,8 euro al di sopra per prezzo offerto dall’imprenditore.

Comparando l’andamento del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, si nota che Cerved Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso (performance settimanale +33,66%, rispetto a +2,18% dell’indice azionario italiano).



Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 9,75 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 9,44. L’equilibrata forza rialzista di Cerved Group è supportata dall’incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 10,06.