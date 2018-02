Cerved, conti in salita nel 2017

(Teleborsa) – Via libera dal CdA di Cerved al Progetto di Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 che si è chiuso con ricavi pari a 401,4 milioni di euro +6,5% rispetto a 377 milioni dell’esercizio 2016.

L’EBITDA Adjusted è stato pari a 187,3 milioni, +4% rispetto ai 180 milioni dell’esercizio 2016, con un’incidenza sui ricavi del 46,7%.

L’utile Netto Adjusted: 98,2 milioni di euro, in aumento del 6,8% rispetto 92 milioni dell’esercizio 2016.

Operating Cash Flow: 142,6 milioni, in diminuzione dell’ 1% rispetto ai 144 milioni dell’esercizio 2016.

Marco Nespolo, Amministratore Delegato del gruppo, ha commentato: “Il 2017 appena concluso è stato caratterizzato da una forte impronta innovativa in tutte le nostre aree di business e tale innovazione ha dato un importante contributo ai risultati dell’esercizio. Abbiamo infatti raggiunto una crescita di ricavi del +6,5% e dell’Adjusted EBITDA del +4%, e abbiamo ridotto il rapporto di indebitamento finanziario. Proponiamo pertanto all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo di Euro 52,7 milioni pari a Euro 0,27 per azione, in aumento del 9,3%”.