Cerved, CdA ritiene l’OPA non conveniente per gli azionisti

editato in: da

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Cerved, società quotata sull’MTA e attiva nel campo dei servizi e delle informazioni finanziarie, ritiene non congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo dell’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Castor , pari a 9,50 euro per ciascuna azione Cerved Group portata in adesione. Castor è un veicolo che fa capo alla Ion Capital Partners di Andrea Pignataro. Il consiglio di amministrazione ha deliberato di non portare in adesione all’offerta le 1.515.609 azioni Cerved Group di titolarità dell’emittente, rappresentative dello 0,776% del capitale.

La prima motivazione per opporsi all’OPA, chiarisce il CdA, è che il corrispettivo “non incorpora il valore prospettico delle azioni atteso dall’esecuzione del Piano Industriale che lo stesso offerente ha dichiarato di voler supportare e che prevede obiettivi di crescita e profittabilità confermati dai risultati riportati dall’emittente nel primo trimestre”. Inoltre, l’adesione all’offerta preclude agli azionisti l’accesso ai benefici attesi dalla possibile cessione di Cerved Credit Management Group S.r.l., i quali secondo il CdA non sono riflessi nell’ammontare del corrispettivo.



L’offerta di 9,50 euro non terrebbe inoltre conto delle sinergie ed economie di scala derivanti dall’integrazione di Cerved Group nel Gruppo ION. Viene poi sottolineato che il premio dichiarato da Castor (+34,9% rispetto al prezzo al 5 marzo 2021) dovrebbe essere valutato raffrontandolo alla performance (+14,6%) che il titolo Cerved Group ha registrato nel giorno di borsa aperta (lunedì 8 marzo 2021) successivo alle notizie sulla possibile dismissione di CCMG, rispetto al quale il corrispettivo incorpora un premio molto più contenuto (il +21,6%).

Il CdA evidenzia che dal mese di maggio il titolo Cerved Group ha trattato in media a premio rispetto al corrispettivo dell’offerta del 2,9%. All’8 luglio 2021, il prezzo ufficiale del titolo Cerved Group si attestava a 9,85 euro, equivalente a un premio pari al 3,7%. Infine, si cita il fatto che il corrispettivo incorpora un premio molto contenuto (solo l’1,3%) rispetto al prezzo medio ponderato per volumi negoziati di 9,38 euro registrato il 21 febbraio 2020, giornata di negoziazione precedente al primo giorno in cui i mercati finanziari reagirono alle notizie sulla diffusione del virus Covid-19.