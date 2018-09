editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Cerved ha acquistato, nel periodo tra il 17 e il 21 settembre 2018, n.150,300 azioni proprie ad un prezzo medio ponderato giornaliero di euro 9.22 per azione per un controvalore di euro 1,385,588, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 3 settembre 2018.

Al 24 settembre, la società attiva nell’analisi del rischio di credito e nel credit management, detiene 481,250 azioni proprie pari allo 0.246% del capitale sociale.