Cernobbio, Gruppo FS: per AD Battisti attenzione a Usa, pronti a gara dal valore di 20 miliardi dollari

(Teleborsa) – Fs guarda con attenzione alle evoluzioni sui mercati internazionali e in particolare agli Stati Uniti dove “siamo pronti per partecipare a una gara che riguarda sia Los Angeles sia Washington” di Operation & Maintenance per un valore complessivo di “oltre 20 miliardi di dollari”. Lo ha affermato l’Ad di Fs, Gianfranco Battisti, a margine del forum Ambrosetti.

“Stiamo guardando con attenzione all’evoluzione dei mercati internazionali – ha sottolineato Battisti – crediamo che ci siano grandi opportunità nel mondo sia per quanto riguarda le infrastrutture stradali sia ferroviarie, noi abbiamo il know out e le competenze giuste per poter partecipare a tutte le gare a livello internazionale”.