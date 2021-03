Ceramica, SITI-B&T acquisisce il 70% di Mec Abrasives

editato in: da

(Teleborsa) – Il gruppo SITI-B&T, produttore di impianti completi a servizio dell’industria ceramica mondiale e quotato su AIM Italia, ha acquisito, attraverso la controllata Diatex, il 70% della Mec Abrasives, azienda attiva nella produzione di abrasivi per la lappatura di prodotti ceramici.

Il pagamento sarà suddiviso in tre tranche: la prima, pari a 860 mila euro, è stata contestualmente riconosciuta all’atto della definizione dell’operazione, mentre i restanti 365 mila euro saranno versati in due rate annuali. L’operazione contempla, inoltre, opzioni Put & Call per il rimanente 30% delle quote societarie il cui prezzo dipenderà dal valore della società alla data dell’esercizio dell’opzione.

Mec Abrasives, attiva nella produzione di abrasivi per la lappatura di prodotti ceramici, nel 2019 ha sviluppato un fatturato di 926 mila euro, con un EBITDA pari al 27% dei ricavi.