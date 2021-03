Ceramica, Italcer acquisisce Equipe Cerámicas per creare leader europeo

editato in: da

(Teleborsa) – Italcer, gruppo italiano leader nella ceramica di alta gamma, ha acquisito Equipe Cerámicas, azienda ceramica spagnola specializzata in piccoli formati, con l’obiettivo di creare un gruppo ceramico leader in Europa con prodotti e marchi complementari. Il gruppo dovrebbe raggiungere un fatturato aggregato di oltre 220 milioni di euro e 50 milioni di euro di EBITDA nel 2021.

Italcer è nata nel 2017 grazie al sostegno finanziario del fondo Mandarin Capital Partners (MCP), fondato da Alberto Forchielli, e alla visione di Graziano Verdi, manager con diverse esperienze alle spalle nel settore ceramico. Grazie a diverse acquisizioni, negli ultimi tre anni Italcer è diventata un player di primo piano a livello mondiale nella ceramica di alta gamma: oggi controlla i marchi Ceramica Rondine, La Fabbrica Ceramiche, Elios Ceramica, Cedir e Devon & Devon.

“Grazie all’integrazione di Equipe avanziamo nella nostra fase di crescita iniziata nel 2017, rafforzando le best practice: flessibilità produttiva di Equipe e qualità Italcer”, ha commentato Graziano Verdi, CEO di Italcer Group. “Si tratta della settima acquisizione di Italcer in poco più di tre anni – ha aggiunto – ciò ha permesso al nostro gruppo di passare da un fatturato di 60 milioni di euro e un EBITDA di 12 milioni di euro nel 2017 a un fatturato atteso di oltre 220 milioni di euro con un EBITDA di 50 milioni di euro nel 2021″.

Il fondo Miura ha sostenuto Equipe nel 2018 e da allora l’ha supportata nel piano di crescita e sviluppo. Al closing dell’operazione, Miura entrerà a far parte di Italcer come azionista, insieme a MCP in qualità di investitore principale. Graziano Verdi sarà l’amministratore delegato del Gruppo Italcer mentre Equipe, come tutti gli altri marchi del gruppo, manterrà le attività e la forza lavoro sotto la guida di Rogelio Vila come amministratore delegato. MCP e Miura prenderanno in esame ulteriori opportunità di crescita e sviluppo e si impegnano a mantenere il design e gli standard di qualità di Italcer.