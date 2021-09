Centrale del Latte, semestrale positiva grazie a sinergie con Newlat Food

editato in: da

(Teleborsa) – Centrale del Latte d’Italia – società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nel mercato del latte fresco e a lunga durata – ha registrato un fatturato di 136 milioni di euro nel primo semestre 2021, in crescita del 46,2% rispetto ai 93 milioni dello stesso periodo del 2020 grazie al contributo del ramo milk & dairy concesso in affitto dalla controllante Newlat Food.

L’EBITDA è stato di 13 milioni di euro (+34%), il risultato operativo pari a 4,5 milioni di euro (+7,1%) e il risultato netto pari a 6,8 milioni di euro (+183,3%). La posizione finanziaria netta migliora di 4,9 milioni di euro, passando da -61,9 milioni di euro di euro del 31 dicembre 2020 a -57 milioni di euro del 30 giugno 2021.



Centrale del Latte d’Italia sottolinea che i risultati sono “nettamente migliori sia rispetto a quanto indicato nell’ultimo Piano Industriale approvato, sia rispetto al dato consolidato del semestre 2020” e che nell’attuale contesto sanitario “ha confermato di avere grandi capacità nel mantenere invariata la propria marginalità, andamento già chiaro sin dal precedente esercizio con particolare evidenza delle sinergie createsi dall’ingresso nel gruppo Newlat Food“.

Intanto si registra un’ottima performance per Centrale del Latte D’Italia a Piazza Affari, dove scambia in rialzo del 9,01%, portandosi a 3,75. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 3,84 e successiva a 4,11. Supporto a 3,57.