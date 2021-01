editato in: da

(Teleborsa) – Centene Corporation ha raggiunto l’accordo per il takeover di Magellan Health, società specializzata in servizi di salute mentale.

L’assicuratore di St. Louis ha offerto 95 dollari per azione, in contanti, pari a un premio del 14,7% rispetto alla chiusura del titolo Magellan a fine dicembre al Nasdaq. L’enterprise value è pari a 2,2 miliardi di dollari.