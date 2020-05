Centemero: per ripartire contributi a fondo perduto, Flat tax, pace fiscale e reshoring

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo ripetuti slittamenti, il Decreto Rilancio si prepara a tagliare il traguardo: previsto, infatti, oggi il varo in Consiglio dei Ministri. Un percorso tutto in salita per la “maxi manovra da 55 miliardi di euro” a sostegno di imprese e famiglie che però non soddisfa le opposizioni.

“Abbiamo aspettato settimane per ritrovarci al punto di partenza. Dal mese di aprile, siamo arrivati ??a maggio. Ora attendiamo con impazienza il testo definitivo della proposta ribattezzata DL Rilancio“: lo ha detto Giulio Centemero, Capogruppo Lega in Commissione finanze sottolineando la situazione di crescente e preoccupante tensione tra gli italiani che “hanno terminato soldi e pazienza”.

‘Il problema – prosegue – è dare continuità alle imprese italiane e immettere liquidità nei mercati. Rispetto allo scorso anno nel primo trimestre del 2020 c’è stato un calo del 20% di nuove P. IVA, per lo più imputabile alle restrizioni imposte al primo step di flat tax introdotto dal nostro Governo”.

LA RICETTA PER RIPARTIRE – Conclude Centemero: “L’Italia deve ripartire e per farlo ha bisogno di concretezza e regole eque e innovative. Uniche misure possibili? Contributi a fondo perduto, flat tax, pace fiscale e reshoring”.