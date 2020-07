CENSIS, Maietta: “Agricoltura strategica per il rilancio dell’economia”

editato in: da

(Teleborsa) – “In un momento di feroce competizione per le risorse l’agricoltura si mostra essenziale per rilancio economia. E dopo il Covid-19 questo è ancora più evidente”. Ad affermarlo è Francesco Maietta, responsabile politiche sociali Censis, a margine della presentazione del primo rapporto dell’Osservatorio sul mondo agricolo Enpaia-Censis.

Quali gli obiettivi e i principali risultati emersi da questo studio?

“L’obiettivo del rapporto è raccontare l’evoluzione di un settore che nel tempo è stato vitale, dinamico, si è rigenerato, è diventato attrattivo per giovani che vogliono fare impresa rispondendo ai bisogni e anche al cambiamento degli stili alimentari degli italiani. Il Covid-19 ha cambiato la nostra vita e quindi l’Osservatorio nel primo rapporto si è chiesto se, e in che misura, l’agricoltura potrà giocare un ruolo nella ripresa dell’economia. Dai risultati è emerso che la grande maggioranza degli italiani reputa l’agricoltura strategica per il rilancio dell’economia; per la creazione di occupazione aggiuntiva soprattutto giovanile; e anche per uno sviluppo diverso, sostenibile, attento all’ambiente e alla tutela della salute delle persone. Sarà un periodo di sfide per l’agricoltura. Questo settore dovrà conquistare consumatori che cercano, sempre più, prodotti di tracciabilità trasparente, vogliono conoscere la biografia del cibo che hanno nel piatto e sono pronti a spendere per prodotti del Made in Italy purché siano, ovviamente, adeguati alla qualità, alla sicurezza che tradizionalmente è tipica del prodotto italiano”.