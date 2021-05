Cementir torna in utile nel primo trimestre, conferma target 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Il primo trimestre 2021 di Cementir si è chiuso con ricavi delle vendite pari a 300,5 milioni di euro, aumentati del 12,6% rispetto ai 266,9 milioni del primo trimestre del 2020.

Il Margine operativo lordo si è attestato a 48,1 milioni in crescita del 49,4% rispetto ai 32,2 milioni di Euro del primo trimestre 2020 a seguito dei migliori risultati realizzati in Belgio, Turchia, Danimarca e, in misura minore, in Asia Pacifico ed in Egitto. Il risultato operativo, tenuto conto di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per 27 milioni di euro è stato pari a 21 milioni di Euro rispetto ai 5,1 milioni di Euro del 2020.

L’utile ante imposte è stato di 15,6 milioni di Euro che si confronta con una perdita di 5 milioni nel primo trimestre del 2020.

L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2021 è stato pari a 167,8 milioni di Euro, in diminuzione di 154,5 milioni di Euro rispetto ai 322,3 milioni di Euro al 31 marzo 2020. Tali importi comprendono 84,2 milioni di Euro dovuti all’applicazione dell’IFRS 16, rispetto ai 88,2 milioni di Euro al 31 marzo 2020.

“Nel primo trimestre 2021 il Gruppo ha riportato risultati al di sopra delle nostre aspettative, con Ricavi in crescita di oltre il 12%, il margine operativo lordo del 49% ed il risultato operativo di oltre il 300% rispetto allo stesso periodo del 2020 – ha commentato Francesco Caltagirone Jr, Presidente e Amministratore Delegato. Questi risultati – ha aggiunto – sono frutto della ripresa di tutte le attività operative ed in particolare di quelle in Turchia, Belgio e Danimarca”.

Outlook 2021

Alla luce dell’andamento dei risultati del primo trimestre dell’anno la società conferma gli obiettivi dichiarati in data 4 febbraio 2021 ovvero di raggiungere ricavi consolidati di circa 1,3 miliardi di Euro, un margine operativo lordo compreso tra 285 e 295 milioni di Euro e un indebitamento finanziario netto a fine 2021 di circa 30 milioni di Euro, includendo investimenti di circa 95 milioni di Euro. Non sono previste variazioni sostanziali nell’organico.