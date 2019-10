Cementir, perfezionato trasferimento sede legale in Olanda

editato in: da

(Teleborsa) – Cementir Holding ha perfezionato il trasferimento della sede legale della Società ad Amsterdam, in Olanda (Paesi Bassi) deliberato dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 28 giugno 2019.

Verificatesi le condizioni e i presupposti indicati nella delibera assembleare del 28 giugno 2019, il nuovo Statuto è divenuto efficace e la denominazione della Società è quindi ora Cementir Holding N.V.

Lo comunica la stessa società annunciando inoltre che sono divenute efficaci le ulteriori deliberazioni riguardo alla composizione del consiglio di amministrazione, in carica fino al termine dell’assemblea della Società che verrà convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, costituito da: Francesco Caltagirone jr., unico amministratore esecutivo che riveste la posizione di CEO e Chairman, e dagli amministratori non esecutivi Carlo Carlevaris, Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Edoardo Caltagirone, Saverio Caltagirone, Fabio Corsico, Mario Delfini, Veronica De Romanis (amministratore indipendente), Paolo Di Benedetto (amministratore indipendente), Adriana Lamberto Floristan (amministratore indipendente), Chiara Mancini (amministratore indipendente) e Roberta Neri (amministratore indipendente).

Il neocostituito consiglio di amministrazione di Cementir Holding N.V. ha deliberato la costituzione di una sede secondaria e operativa in Italia, in Corso di Francia, 200, Roma. La residenza fiscale della Società rimane in Italia.

Le azioni della Società continuano a essere negoziate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana (MTA), segmento STAR, con il nuovo codice ISIN NL0013995087, attivo a decorrere da oggi 7 ottobre 2019, senza necessità di alcun adempimento da parte

degli azionisti.

