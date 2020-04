Cementir, in vista assemblea estende periodo esercizio delega

editato in: da

(Teleborsa) – In vista dell’assemblea del 20 aprile, Cementir Holding “incoraggia i propri azionisti ad esercitare i diritti di voto” tramite modulo di delega da conferire a Computershare, a causa dell’emergenza coronavirus.

La scadenza per la presentazione del modulo per la delega (Proxy Form) viene estesa fino al 17 aprile 2020. In alternativa, gli azionisti potranno esprimere direttamente il voto online attraverso il sito internet della Società. Inoltre, fino al 15 aprile 2020, gli azionisti potranno sottoporre per iscritto domande relativamente agli argomenti all’ordine del giorno via email.

(Foto: © sergwsq / 123RF)