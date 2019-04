Cementir Holding, approvato bilancio 2018 e distribuzione di un dividendo

editato in: da

(Teleborsa) – Si è tenuta oggi in sede ordinaria, sotto la presidenza di Francesco Caltagirone Jr, l’Assemblea degli Azionisti di Cementir Holding. Questa ha approvato il Bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2018 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,14

euro per ciascuna azione, in aumento rispetto a quello di 0,10 euro approvato nell’esercizio 2017, utilizzando per 4,3 milioni di euro la riserva per utili portati a nuovo conseguiti negli esercizi chiusi sino al 31 dicembre 2007 e per 18,0 milioni di

euro la riserva da avanzo di fusione, formata da riserve di utili conseguiti negli esercizi chiusi dopo il 31 dicembre 2007 e sino al 31 dicembre 2016.

E’ previsto il pagamento del dividendo per il 22 maggio 2019 previo stacco della cedola n. 18 in data 20 maggio 2019 , con record date alla data del 21 maggio 2019.

L’Assemblea si è anche espressa con parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione.

Al momento il titolo Cementir, quotato negli indici FTSE Italia Mid Cap e FTSE Italia STAR della Borsa di Milano, si attesta a 6,41 euro in perdita dell’1,23%.