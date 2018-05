Cementir, CdA approva conti e piano industriale

editato in: da

(Teleborsa) – Nel primo trimestre 2018 Cementir registra un margine operativo lordo ed un risultato operativo in aumento rispetto a quanto consuntivato nel primo trimestre 2017. L’uscita dal perimetro del Gruppo Cementir Italia, insieme al miglioramento in Turchia e Cina hanno permesso di compensare il peggioramento dei risultati in Egitto per il coprifuoco introdotto nel mese di febbraio, gli effetti delle rigide condizioni climatiche nei Paesi scandinavi e del minor numero di giorni lavorativi per l’anticipo delle festività pasquali con minori risultati in Norvegia e, in misura minore, in Belgio, Danimarca, Svezia e Malesia.

Il Gruppo ha conseguito ricavi delle vendite e prestazioni di 242,3 milioni di Euro in riduzione del 13,4% rispetto al primo trimestre 2017 (pari a 279,9 milioni) per effetto della cessione delle attività italiane.

Il margine operativo lordo è aumentato del 4,7% a 24,1 milioni di Euro (23,0 milioni di Euro nei primi tre mesi 2017).

Il risultato operativo è positivo per 6,3 milioni di Euro (-1,0 milione di Euro nei primi tre mesi 2017) mentre il risultato ante imposte si è attestato a 7,2 milioni di Euro (-6,2 milioni di Euro nei primi tre mesi 2017).

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre esaminato e approvato il Piano Industriale del Gruppo per il triennio 2018-2020. Il Gruppo prevede di raggiungere al 2020 ricavi di vendita di circa 1,34 miliardi di Euro, con un incremento netto di circa 200 milioni di Euro rispetto al 2017 e una crescita media annua di oltre il 5%. Inoltre, il Gruppo prevede di raggiungere un margine operativo lordo di circa 270 milioni di Euro nel 2020, con un incremento netto di circa 60 milioni di Euro rispetto al 2017. Gli investimenti previsti ammonteranno a circa 70-75 milioni di Euro annui e riguarderanno sia lo sviluppo della capacità produttiva che il mantenimento dell’efficienza degli impianti. Tra i principali target del Piano si evidenzia inoltre la riduzione dell’indebitamento finanziario netto a circa 50 milioni di Euro a fine 2020 e un rapporto indebitamento finanziario netto / MOL di 0,2x a fine 2020, garantendo flessibilità finanziaria per possibili ulteriori opportunità di sviluppo.

Riflessivo il titolo a Piazza Affari: -0,28%.