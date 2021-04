Cementir, assemblea approva bilancio 2020 e cedola

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea degli azionisti di Cementir ha approvato il Bilancio dell’esercizio 2020 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,14 Euro per ciascuna azione (0,14 Euro nell’esercizio 2019), utilizzando a tal fine l’utile dell’esercizio per 14.995 migliaia di Euro e gli utili portati a nuovo per 7.283 migliaia di Euro.

Il dividendo – spiega una nota – sarà posto in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge e al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla record date, il 19 maggio 2021 previo stacco della cedola n. 20 in data 17 maggio 2021 e record date alla data del 18 maggio 2021.



L’Assemblea ha inoltre espresso un voto consultivo favorevole in merito alla Relazione sulla Remunerazione per il 2020 e ha approvato la Politica di remunerazione per il 2021.