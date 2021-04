Cembre, assemblea approva bilancio 2020 e rinnova CdA

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea degli azionisti di Cembre ha deliberato l’approvazione del bilancio 2020 e la destinazione dell’utile dell’esercizio. I soci hanno inoltre approvato la distribuzione di un dividendo di 0,90 euro per azione (di pari importo rispetto al dividendo elargito relativamente all’utile dell’esercizio 2019). La data di stacco della cedola è il 17 maggio 2021, la data di legittimazione al pagamento dei dividendi (record date) è il 18 maggio 2021, mentre il pagamento è fissato a partire dal 19 maggio 2021.

Gli azionisti hanno provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, composto da 8 membri, che resterà in carica per il triennio 2021-2024, ossia fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Sono stati nominati amministratori i signori Giovanni Rosani, Anna Maria Onofri, Sara Rosani, Aldo Bottini Bongrani, Felice Albertazzi, Franco Celli, Paola Carrara (indipendente) e Elisabetta Ceretti (indipendente), tutti tratti dall’unica lista di candidati presentata dal socio di maggioranza Lysne.



L’Assemblea ha inoltre nominato il Collegio Sindacale che resterà in carica per il triennio 2021-2024, ossia fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, composto dai Sindaci Effettivi Fabio Longhi, nominato Presidente, Riccardo Astori e Rosanna Angela Pilenga, tutti tratti dalla lista di maggioranza presentata dal socio Lysne S.p.A., essendo questa l’unica lista presentata. Sono inoltre stati nominati Sindaci Supplenti Maria Grazia Lizzini e Alessandra Biggi.