Cembre acquista tedesca Ikuma

editato in: da

(Teleborsa) – Cembre si espande in Germania. Il produttore di di connettori elettrici e di utensili per la loro installazione ha acquisito l’intero capitale della società tedesca Ikuma KG e di Ikuma Verwaltungs. Quest’ultima, spiega Cembre in una nota, svolge esclusivamente l’attività di amministrazione e indirizzo di Ikuma KG, e la sua acquisizione è “ritenuta strumentale al fine di mantenere i benefici riconosciuti dalla normativa tedesca e legati a questa specifica struttura societaria”.

L’operazione è avvenuta mediante sottoscrizione e contestuale esecuzione del contratto di compravendita delle quote rappresentanti l’intero capitale di Ikuma KG e di Ikuma Verwaltungs, a fronte del pagamento contestuale di un corrispettivo in denaro riferibile all’Enterprise Value di 6,3 milioni di euro.

Il contratto prevede inoltre un corrispettivo differito da pagarsi in quattro tranche annuali al verificarsi di specifiche condizioni, per un importo complessivo massimo di 2 milioni di euro.

Il mercato sembra aver apprezzato l’acquisizione: i titoli Cembre stanno guadagnando a Piazza Affari l’1,75% a 26,15 euro.