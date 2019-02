Cellularline continua il programma di buy-back

editato in: da

(Teleborsa) – Cellularline ha acquistato, nel periodo compreso tra il 7 e l’8 febbraio, n. 3.100 azioni proprie, pari allo 0,01% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 7,42742 euro per un controvalore complessivo di 23.025,00 euro.

Alla data dell’8 febbraio Cellularline detiene direttamente n. 1.241.146 azioni proprie, pari al 5,73% del capitale sociale aventi diritto di voto.

Intanto in Borsa aggressivo avvitamento per la società punto di riferimento per il mercato di accessori per smartphone e tablet, che tratta in perdita del 2,05% sui valori precedenti.