Cellularline continua il piano di acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Cellularline ha acquistato, nel periodo compreso dal 1° al 5 aprile 2019, n. 5.000 azioni proprie, pari allo 0,02% del capitale

sociale, al prezzo medio ponderato di 7,15080 euro per un controvalore complessivo di 35.754,00 euro.

Alla data odierna Cellularline detiene direttamente n. 1.341.146 azioni proprie, pari al 6,19% del capitale sociale aventi diritto di voto.

Progresso di scarsa entità per il marchio di riferimento a livello europeo nel mercato degli accessori per smartphone e tablet, che scambia in salita dello 0,55%.