Cedacri: 151 mln per l’acquisizione di Oasi S.p.A.

editato in: da

(Teleborsa) – Cedacri ha chiuso un accordo per l’acquisizione di Oasi S.p.A., leader in Italia nel software e nelle soluzioni informatiche integrate per antiriciclaggio e segnalazioni di vigilanza utilizzate da istituti del credito, assicurazioni e altre istituzioni finanziarie.

Il valore dell’operazione accordata con Nexi per l’acquisto della software house, che a tutti gli effetti terminerà nel mese di febbraio, è di 151 milioni di euro. Oasi offrirà a Cedacri l’opportunità di consolidare asset e competenze strategiche nel campo delle segnalazioni di vigilanza e dell’antiriciclaggio; di fornire ai clienti di Oasi le proprie soluzioni e di ottenere sinergie industriali.

L’operazione, che sarà finanziata da Cedacri attraverso un prestito in pool definito da un consorzio di 14 istituti finanziari, azionisti e non azionisti, prevede che Cedacri riconosca a Nexi l’equivalente di un’enterprise value da 151 milioni di euro.

Parole di soddisfazione per Corrado Sciolla, che si è detto “Sicuro che l’acquisizione di Oasi consentirà a Cedacri di consolidare, attraverso Oasi, la leadership nel mercato Reg-Tech e di perseguire al meglio ulteriori ambiziose opportunità di crescita.