CEB e Iren sottoscrivono finanziamento per investimenti settore idrico

(Teleborsa) – CEB – Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa ed IREN hanno firmato un accordo di finanziamento del tipo Public Finance Facility (PFF) per un ammontare di 80 milioni di euro, per finanziare investimenti sostenibili nel settore idrico nelle province di Genova e Parma. Il finanziamento è utilizzabile in più tranche con una durata fino a 16 anni.

L’area, che conta circa 1,1 milioni di abitanti e 75 Comuni, potrà beneficiare degli investimenti relativi al miglioramento della rete idriche., con particolare riguardo all’espansione ed al miglioramento della rete acquedottistica e fognaria e dei sistemi di depurazione.

L’investimento totale previsto nel periodo 2019-2021 è pari a circa 290 milioni di Euro, di cui il 28% coperto dal prestito erogato

dalla CEB. Le risorse saranno utilizzate per la sostituzione delle reti obsolete ed il rinnovo, al fine di garantire la continuità del servizio e per la costruzione di nuove infrastrutture.

La promozione di una gestione sostenibile delle risorse idriche è strettamente allineata con le priorità strategiche della CEB, che persegue gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) definiti dall’ONU, con particolare attenzione all’Acqua pulita ed alle azioni di contrasto al cambiamento climatico. Anche Iren, riconosce questi fattori come pilastri strategici alla base della crescita futura, così

come evidenziato dagli investimenti previsti nell’ultimo business plan, nel quale Iren ha allocato 1 miliardo di Euro nel settore idrico.

L’accordo tra CEB e Iren, rappresenta un importante contributo al rafforzamento della struttura finanziaria di Iren con particolari benefici in termini di durata, costo del debito ed incremento degli strumenti utilizzati per la finanza sostenibile che oggi rappresentano circa il 60% del debito totale di Iren.