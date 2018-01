C’è chi dice “no” ai cinesi: Snaidero sceglie DeA Capital per il rilancio

(Teleborsa) – DeA Capital è pronta ad entrare nel capitale di Snaidero Rino Spa come azionista di maggioranza, con il 51% del capitale.

L’azienda di arredamento e cucine, Snaidero, ha fatto sapere che il CdA, scaduta senza esito l’offerta vincolante ricevuta da un gruppo cinese ha deliberato di “proseguire nel percorso di partnership con il fondo DeA Capital Ccr II, parte del gruppo De Agostini, che da fine dicembre è il principale partner finanziario della Snaidero”, vista la disponibilità manifestata concretamente nei mesi precedenti e reiterata recentemente.

Il percorso, prevede l’immissione delle risorse necessarie per un importante progetto di sviluppo internazionale dell’azienda, investimenti per il completamento del progetto di ottimizzazione degli stabilimenti produttivi e importanti sinergie con il gruppo per lo sviluppo della rete vendita internazionale.

A breve – aggiunge il mobilificio friulano – verrà data evidenza dal Presidente della società, Edi Snaidero, delle linee guida dell’accordo di collaborazione.

Il CdA della Snaidero, conclude affermando che “con senso di responsabilità” ha preso le decisioni migliori per delineare un “futuro di grande continuità e sviluppo” nell’interesse dei partner finanziari, dei collaboratori, dei fornitori e dei clienti dell’azienda.