Cdr acquista immobile a Milano

(Teleborsa) – Nuovi acquisti a Milano per il Gruppo CdR Advance Capital, che ha oggi perfezionato attraverso Dimore Evolute Certosa l’acquisto di un complesso immobiliare a destinazione residenziale in corso di costruzione sito in Milano, Viale Certosa 295.

L’operazione, comportante l’investimento complessivo di Euro 2,3 milioni oltre IVA risulta essere stata finanziata, quanto ad Euro 2 milioni, mediante accollo del credito di Euro 4,2 milioni in passato acquistato dal Gruppo, attraverso la predetta cartolarizzazione, previa sua riduzione al predetto importo – e, per il residuo, attingendo alle disponibilità correnti.

L’ultimazione dell’intervento sarà affidata a Dimore Evolute sulla base di un apposito contratto di facility management e troverà completamento, ragionevolmente, entro la fine del 2018.

“Siamo molto soddisfatti dell’operazione – commenta Mauro Girardi, Presidente di CdR Advance Capital – e ciò non solo per i risultati economici che la stessa genererà sul bilancio consolidato già nell’esercizio in corso ma anche perché la stessa si sviluppa secondo le nuove norme previste per le operazioni di cartolarizzazione che, volte a favorire il recupero degli assets cauzionali, forniscono un prezioso strumento per lo sviluppo delle attività del Gruppo il cui modello di business poggia prevalentemente, appunto, sull’acquisto da banche di crediti non performing garantiti da ipoteca su cespiti che lo stesso procede poi a valorizzare grazie alle competenze del proprio settore immobiliare”.