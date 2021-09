CDP Venture Capital lancia Fondo Corporate Partners I per avvicinare PMI all’innovazione

editato in: da

(Teleborsa) – CDP Venture Capital Sgr attraverso il Fondo Corporate Partners I punta a far crescere l’ecosistema “venture” italiano grazie all’investimento in startup e PMI innovative nei settori più strategici per il Paese. Negli Stati Uniti – si sottolinea -il corporate venture capital contribuisce per più del 50% al totale degli investimenti in startup, mentre in Italia soltanto al 20%.

“Il corporate venture capital è uno strumento essenziale per garantire lo sviluppo di un Paese come l’Italia, leader o co-leader mondiale in diverse filiere e processi produttivi” dichiara Enrico Resmini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital Sgr.

Con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro allocati da CDP Equity e dal Ministero dello Sviluppo economico, il Fondo opera su quattro comparti: IndustryTech, EnergyTech, ServiceTech e InfraTech, ciascuno focalizzato su una filiera strategica, con la partecipazione operativa delle corporate dello specifico settore di competenza.

Nelle prime settimane di operatività, il Fondo Corporate Partners I ha già siglato un primo importante closing da 57 milioni di euro, relativo all’Industry Tech, comparto focalizzato sull’innovazione nel settore industriale manifatturiero (automazione, robotica, stampa 3d, Internet of Things, applicazioni di nuovi software e hardware, sensoristica VR & AR).

Alcune grandi aziende figurano fra i primi investitori del fondo, come il Gruppo Adler, leader nella produzione di soluzioni per l’industria dei trasporti, il Gruppo Camozzi, leader nell’automazione industriale, e il Gruppo Marcegaglia, leader nella trasformazione dell’acciaio.

L’obiettivo del Fondo Corporate Partners I è di chiudere la raccolta in tutti i comparti entro la fine del 2021, con un target di sottoscrizioni pari a 100 milioni di euro per ciascuno dei quattro ambiti previsti.