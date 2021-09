CDP Venture capital e FEI insieme per sostenere il processo di Trasferimento tecnologico

(Teleborsa) – CDP Venture Capital ha siglato una partnership con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) per realizzare investimenti fino a 260 milioni di euro, mirati ad accelerare l’accesso al mercato di startup ad alto contenuto tecnologico. La firma è stata apposta dall’Amministratore Delegato di CDP Venture Capital Sgr Enrico Resmini e dall’Amministratore Delegato di FEI Alain Godard, alla presenza dell’Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco.

La collaborazione, che punta a dare continuità a ITAtech, la piattaforma di investimento lanciata da CDP e FEI nel dicembre 2016 per il potenziamento del Trasferimento Tecnologico in Italia, hha come obiettivo quello di stimolare la nascita di nuovi fondi per lo sviluppo di startup deep tech o realtà imprenditoriali che sviluppano tecnologie di frontiera (ad esempio nei campi di robotica, aerospazio, intelligenza artificiale), che hanno come elemento distintivo la scoperta scientifica e sono concepite nei laboratori delle Università e dei Centri di ricerca di eccellenza.

Grazie a questo nuovo accordo, il Fondo di Technology Transfer di CDP Venture Capital Sgr destinerà fino a 130 milioni di euro della propria dotazione complessiva di 275 milioni al co-investimento con FEI, che si impegna ad intervenire pariteticamente portando il valore della partnership fino a 260 milioni di euro. L’importante contributo del FEI porterà quindi a oltre 400 milioni di euro lo stanziamento complessivo a favore del Trasferimento Tecnologico.

Il Fondo di Technology Transfer si concentrerà sulla costituzione dei Poli Nazionali di Trasferimento Tecnologico e sul finanziamento di Fondi di Venture Capital altamente specializzati in settori di interesse quali: transizione energetica, sostenibilità ambientale, tecnologie applicate all’agricoltura e all’alimentazione, robotica, life science e aerospazio.

Il FEI avrà parte attiva nel supporto al Fondo di Technology Transfer di CDP Venture Capital Sgr partecipando alle fasi di screening, analisi e due diligence dei potenziali nuovi gestori di fondi per il Trasferimento Tecnologico e co-investendo nei fondi selezionati.

I fondi target potranno essere first time team/first time fund o fondi nati in seno a Sgr già operative sul mercato, tra cui anche fondi successivi ai fondi di trasferimento tecnologico nati grazie alla Piattaforma ITAtech, primo programma di investimento congiunto CDP – FEI per lo sviluppo del Trasferimento Tecnologico in Italia.

“Grazie a questa rinnovata partnership fra il FEI e CDP supporteremo gli attori chiave dell’ecosistema dell’innovazione italiano con l’obbiettivo di accelerare la commercializzazione della proprietà intellettuale ad elevato contenuto tecnologico”, ha commentato l’Amministratore Delegato di FEI Alain Godard.

“Il Trasferimento Tecnologico rappresenta un passaggio chiave per valorizzare le competenze tecnologiche, la creatività e i talenti che nascono nei Centri di ricerca e nelle Università stimolandone la crescita imprenditoriale e la collaborazione con l’industria consolidata”, ha affermato Enrico Resmini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital.