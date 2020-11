CDP Venture Capital, al via il Fondo Technology Transfer

editato in: da

(Teleborsa) – Con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro, è da oggi operativo il Fondo Technology Transfer di Cdp Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione. Guidato da Claudia Pingue, il Fondo – fa sapere Cdp in una nota – supporterà la nascita e lo sviluppo di startup deep tech, provenienti da selezionati ambiti di Ricerca e con ampie prospettive di sviluppo industriale, focalizzandosi su alcune aree della ricerca scientifica e tecnologica particolarmente rilevanti per il nostro Paese e promettenti in ottica Venture Capital. Su tali aree stipulerà accordi con primarie Università e Centri di Ricerca per finanziare le fasi iniziali di vita delle startup e avvierà l’operatività di nuovi gestori di fondi verticali specializzati.

“La sfida del Fondo sarà quella di valorizzare le migliori competenze tecnologiche, le invenzioni, la creatività e i talenti, che nascono all’interno dei centri di ricerca e nei sistemi universitari italiani potenziandone le capacità imprenditoriali e creando terreno fertile per la collaborazione con le realtà industriali consolidate – commenta Francesca Bria, presidente di Cdp Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione –. Dal punto di vista della ricerca l’Italia è all’avanguardia e si posiziona all’ottavo posto a livello mondiale per numero di pubblicazioni scientifiche e per numero di ricercatori e al decimo posto per numero di brevetti presentati all’EPO. Tuttavia, nel momento di tradurre i progressi scientifici in innovazione, non sempre il nostro Paese riesce a conseguire risultati soddisfacenti. Attraverso questo fondo, in sinergica collaborazione con Università e Centri di Ricerca, valorizziamo il nostro patrimonio scientifico per incrementare il livello di innovazione e di competitività del sistema della ricerca e industriale italiano”.