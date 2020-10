CDP supporta il Gruppo Marval, finanziamento da 5 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti supporta, attraverso un finanziamento di complessivi 5 milioni di euro, il piano investimenti del prossimo triennio del Gruppo Marval, specializzato in lavorazioni meccaniche di precisione ad alta complessità.

Le risorse permetteranno di sostenere lo sviluppo futuro del Gruppo con particolare riguardo agli investimenti per l’acquisto di impianti e macchinari di ultima generazione destinati alla lavorazione meccanica di componenti per la trazione/propulsione, quali teste e basamenti, principalmente per applicazioni heavy-duty (macchine agricole e movimento terra) e, al tempo stesso, a sostenere l’attività di “Marval Engineering”, nuova iniziativa – recentemente lanciata dal Gruppo – dedicata a supportare i propri clienti nell’attività di progettazione di nuove tecnologie e componenti per sistemi di trazione alternativa, a ridotto impatto ambientale (gas naturale e idrogeno).

Questo piano di investimenti evidenzia la volontà del Gruppo Marval di essere sempre più innovativo, con l’obiettivo di continuare a rafforzare la sua leadership e la sua competitività a livello nazionale ed internazionale.

Il Gruppo, che ha registrato nel 2019 un fatturato consolidato di 94 milioni di euro, conta circa 600 dipendenti e 4 stabilimenti produttivi, di cui 2 in Italia,1 in Inghilterra ed 1 in Cina.

La solidità del Gruppo “ha consentito di affrontare l’emergenza epidemiologica Covid-19, garantendo così l’implementazione degli investimenti finalizzati ad un’ulteriore crescita ed espansione, grazie anche alle risorse messe in campo da CDP per contribuire alla ripartenza del Paese”.

Nunzio Tartaglia, Responsabile Divisione CDP Imprese ha dichiarato: “Questa operazione conferma il ruolo di CDP a supporto della competitività delle Midcap italiane. E’ per noi prioritario accelerare e supportare gli investimenti in innovazione, in particolare nel settore dell heavy-duty, da sempre settore trainante anche a livello internazionale per l’economia del nostro Paese. Inoltre, siamo particolarmente soddisfatti di servire aziende del territorio piemontese, in cui abbiamo inaugurato recentemente una delle nostre sedi territoriali”.

