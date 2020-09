CDP sostiene investimenti del Gruppo Guala Dispensing

editato in: da

(Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti supporta il piano di investimenti 2020-2022 in ricerca e innovazione del Gruppo Guala Dispensing con un finanziamento di 12,5 milioni di euro “destinati ad accrescere la competitività e la capacità produttiva del Gruppo anche nei mercati esteri”. L’intervento di Cdp – spiega la Cassa in una nota – “andrà a sostenere l’acquisizione di macchinari e linee produttive destinate alla produzione di trigger sprayer, ovvero dispensatori per uso domestico e sanitario. I nuovi impianti consentiranno di ottimizzare in maniera significativa i processi produttivi sia in termini di maggiori efficienze sui costi e tempi di produzione”.

“Guala Dispensing – commenta Nunzio Tartaglia, responsabile divisione Cdp Imprese – è un’azienda storica del territorio che è riuscita a distinguersi per capacità di innovazione e internazionalizzazione, leve di crescita grazie alle quali ha saputo conquistare una posizione di leadership nella propria specifica nicchia di mercato. Questa caratteristica è molto diffusa tra tante aziende italiane ed è un onore per Cdp sostenere queste eccellenze nei loro progetti di investimento e sviluppo”.

“Siamo davvero soddisfatti – ha affermato Stefano Guala, presidente e amministratore delegato di Guala Dispensing – dell’operazione appena conclusa. Il nostro Gruppo è impegnato in un piano di investimenti ambizioso. Cdp ne ha compreso l’importanza e si è dimostrata un validissimo partner per il sostegno finanziario dei nostri progetti”.