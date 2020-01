Cdp, pubblicato primo bando per nuovo polo scolastico a Firenze

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo la firma del Protocollo d’intesa con Cassa Depositi e Prestiti dello scorso 16 dicembre, è stato pubblicato il primo bando per i servizi di progettazione del nuovo polo scolastico nel Quartiere 4 di Firenze per le sedi degli istituti superiori Meucci e Galilei. I nuovi edifici scolastici ospiteranno 2.000 alunni e seguiranno i principi di efficienza energetica e di sostenibilità. L’importo complessivo di tutta l’operazione è di circa 42 milioni di euro.

Il bando, per un valore complessivo a base gara di circa 1,6 milioni di euro, si riferisce all’intesa siglata dal Sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella e dall’Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Palermo, con cui si prevede che CDP affianchi la Città Metropolitana di Firenze nell’identificazione degli aspetti progettuali, economici, finanziari e contrattuali rilevanti ai fini dell’affidamento dei contratti di progettazione, definitiva ed esecutiva, del contratto di direzione dei lavori, del contratto di costruzione per la realizzazione del Progetto e il successivo svolgimento delle relative attività. CDP assisterà l’amministrazione nelle varie fasi di sviluppo del progetto, fino al suo completamento.

Questa prima gara, in particolare, riguarda l`affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori per la demolizione e la ricostruzione dei due edifici scolastici e delle loro relative palestre. Il servizio includerà anche il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, compresa la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento, nonché ulteriori prestazioni accessorie relative all’attività professionale e alla redazione di tutti gli elaborati necessari per l’ottenimento dei pareri favorevoli degli enti preposti.