CDP presenta le liste per rinnovo cariche Snam, Italgas e Fincantieri

(Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha annunciato le liste per il rinnovo delle cariche delle partecipate statali Snam, Italgas (Gruppo ENI) e Fincantieri, confermando in toto quelli della compagnia di cantieristica navale, mentre vengono proposti nuovi Presidenti in capo alle due società energetiche.

Riguardo a Snam, partecipata con una quota del 30,37% in capo a CDP Reti, sono stato proposti per il rinnovo del CdA, Luca Dal Fabbro (nuovo Presidente), in sostituzione di Carlo Malacarne, Marco Alverà (Amministratore delegato), Alessandro Tonetti, Yunpeng He, Francesca Pace, Antonio Marano, Antonella Baldino e Francesca Fonzi. Per il Collegio sindacale sono indicati Gianfranco Chinellato, Donata Patrini e Maria Gimigliano (supplente).

Il CdA di CDP ha inoltre dichiarato che voterà a favore della proposta di determinare il numero degli amministratori in nove, la durata in carica degli amministratori in tre esercizi, determinare il compenso degli amministratori in 70 mila euro, quello del Presidente del collegio sindacale in 80 mila euro e quello degli altri sindaci effettivi in 60 mila euro.

Per quanto concerne Italgas, partecipata al 26,045% del capitale attraverso CDP Reti, si conferma la lista presentata congiuntamente a Snam, come previsto dal patto parasociale, e si indicano Alberto Dell’Acqua (nuovo Presidente), al posto di Lorenzo Bini Smaghi, Paolo Gallo (Amministratore delegato), Yunpeng He,Paola Annamaria Petrone, Maurizio Dainelli, Giandomenico Magliano, Veronica Vecchi, Patrizia Michela Giangualano e Nicolò Dubini. Per la carica di sindaci vengono indicati Maurizio Di Marcotullio e Marilena Cederna, mentre Stefano Fiorini è sindaco supplente.

CDP voterà a favore delle proposte di determinare la durata in carica degli amministratori da nominare in tre esercizi, il compenso degli amministratori in 50 mila euro, il compenso del presidente del collegio sindacale in 70 mila euro e quello degli altri sindaci effettivi in 45 mila euro.

Per Fincantieri, di cui CDP si detiene una partecipazione del 71,64% tramite Fintecna, sono confermati i vertici, Giampiero Massolo (Presidente) e Giuseppe Bono (Amministratore delegato), mentre sono indicati anche Federica Seganti, Fabrizio Palermo, Massimiliano Cesare, Federica Santini e Barbara Alemanni.

Saranno, inoltre, presentate in assemblea le seguenti proposte di delibera: determinare il numero degli amministratori in undici, determinare la durata in carica degli amministratori da nominare in tre esercizi, determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli amministratori in 50 mila euro.