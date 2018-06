CDP posticipa Assemblea su bilancio e rinnovo vertici

editato in: da

(Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti posticipa l’Assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio e a rinnovare i vertici.

L’assise “sarà convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il 28 e 29 giugno 2018, rispettivamente in prima e seconda convocazione, anziché per il 20 e 28 giugno 2018, rispettivamente in prima e seconda convocazione, come precedentemente comunicato” si legge in una nota dell’Istituzione finanziaria.

Il rinvio potrebbe essere dettato dalla necessità di avere più tempo per scegliere i sostituti degli attuali vertici della CDP. Da statuto le liste dei soci, infatti, debbono essere depositate presso la sede sociale almeno quattro giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione. Quindi il termine non è più il 16 giugno ma in teoria il 24 giugno, che cade di domenica.

In ballo anche la poltrona di Presidente dopo che Claudio Costamagna ha comunicato la propria indisponibilità a proseguire nell’incarico.