CDP, Palermo: “Presenti da 170 anni sul territorio. Avanti per sostenere imprese e Enti locali”

editato in: da

(Teleborsa) – CDP ha inaugurato oggi la nuova sede di Ancona, che è parte del suo piano per rafforzare la presenza operativa sul territorio. “Questa nuova apertura – ha spiegato l’Amministratore delegato di CDP Fabrizio Palermo – consente a CDP ad avere un punto di presenza importante nella Regione Marche e nello stesso tempo porta alla firma di due Protocolli, con la Regione e con il Comune, finalizzati ad individuare un percorso in cui assistere entrambi nello sviluppo di progetti che riguardano il Traporto Pubblico Locale, la scuola, la sanità, e più in generale il supporto al mondo delle infrastrutture“.

“Sono protocolli che abbiamo già firmato con successo in altre regioni ed hanno portato allo sviluppo di una serie di iniziative concrete di cui oggi abbiamo discusso qui con il Presidente e con il Sindaco”, ha sottolineato Palermo, ricordando che “CDP nell’ultimo anno è riuscita a finanziare almeno un intervento al giorno sulla scuola in giro al nostro Paese”. “La scuola per noi ha sempre rappresentato una priorità, oggi più che mai”.

“Le prossime sedi che CDP aprirà saranno al Sud, la prima a Bari“, ha anticipato il numero uno di Cassa Depositi e Prestiti, spiegando che “l’obiettivo è quello di completare una presenza omogenea in tutto il territorio nazionale entro la fine di quest’anno”. “Per noi è un grande sforzo – ha aggiunto – perché siamo andati avanti nell’aprire e nell’allestire sedi, reclutando anche persone sul territorio, nonostante la pandemia che ha reso questa attività molto più complessa.

Guardando al futuro, Palermo ricorda che CDP è “un’istituzione che da 170 anni è vicina al territorio e l’obiettivo è quello di continuare” su questa strada, perché “l’apertura delle sedi in questi ultimi due anni ha portato a risultati tangibili e importanti, sia per il mondo delle imprese sia per il mondo delle infrastrutture e degli enti locali“.

“Cassa Depositi e Prestiti oggi si appresta anche a lanciare dei nuovi strumenti, come Patrimonio Rilancio, che rappresentano una risposta concreta di sostegno al tessuto imprenditoriale”, ha concluso l’Ad.