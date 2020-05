CDP, Palermo: per superare crisi “sfruttare sinergie con istituzioni UE”

editato in: da

(Teleborsa) – “Nell’attuale contesto di crisi è fondamentale sfruttare tutte le possibili sinergie con le istituzioni europee, in particolare la BEI” (Banca Europea per gli Investimenti, ndr). Lo ha detto l’Amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Fabrizio Palermo, nel suo

intervento in video nella riunione congiunta delle commissioni Bilancio ed Economica del Parlamento UE.

“Sono davvero lieto di affermare che il nostro rapporto con il gruppo Bei è forte e fruttuoso – ha continuato -. Nel “Piano Juncker” (Piano di Investimenti per l’Europa, ndr) abbiamo attivato una vasta gamma di iniziative per sostenere le infrastrutture, l’innovazione e le PMI. Per quanto riguarda le infrastrutture e l’innovazione, abbiamo lanciato quattro piattaforme di investimento, per investimenti fino a nove

miliardi.

Queste iniziative – ha sottolineato ancora Palermo – hanno ottenuto risultati significativi, come la costruzione di infrastrutture strategiche tra cui le autostrade, e il finanziamento di importanti progetti nel campo della ricerca e dello sviluppo, con particolare attenzione al Sud Italia”.