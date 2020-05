Cdp, Nicola Bedin nuovo presidente Snam

editato in: da

(Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) ha annunciato di aver scelto Nicola Bedin come prossimo Presidente di Snam.

Le rende noto Cdp, specificando che la designazione, arrivata a seguito delle dimissioni da presidente di Luca Dal Fabbro, sarà presentata all’Assemblea degli azionisti, convocata il 18 giugno.

La nomina sarà formalmente proposta da CDP Reti S.p.A, società controllata da CDP e azionista diretta di Snam con una partecipazione pari al 31,038% del capitale sociale.

Nicola Bedin, laureato in economia aziendale all’Università Bocconi di Milano, ha iniziato la sua carriera in Mediobanca ed è stato amministratore non esecutivo di Italgas, dove ha ricoperto la carica di Presidente del Comitato Sostenibilità e membro del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate.

Manager e imprenditore, è stato, fra l’altro, ad del Gruppo Ospedaliero San Donato, guidando il risanamento e il rilancio dell’Ospedale San Raffaele.