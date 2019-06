Cdp, ministero Economia chiede extra dividendo per quasi 1 miliardo

editato in: da

Il consiglio di amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti ha convocato, su richiesta dell’azionista di maggioranza, il Ministero dell’Economia, l’assemblea degli azionisti per il 28 giugno.

All’ordine del giorno, informa una nota, ci sarà la “distribuzione di riserve di utili portati a nuovo per un ammontare complessivo di 959.862.495,68 euro a valere sul residuo utile 2018″. Una maxi cedola da quasi un miliardo di euro, che aiuterebbe molto lo Stato a far fronte alla minaccia della procedura d’infrazione Ue e che, da settimane ormai, incombe sulle sorti dell’Italia.

Una precedente assemblea di Cassa Spa, lo scorso maggio, aveva già deliberato sulla distribuzione di cedole all’azionista pubblico e ai privati, ovvero le Fondazioni bancarie, per oltre 1.554 milioni. Adesso l’assemblea dei soci per la distribuzione dei circa 960 milioni di riserve di utili sopra citati, stando alla nota pubblicata da Cdp, è stata fissata per la prossima settimana (ovvero venerdì 28 giugno 2019).

Il Ministero dell’Economia e dello Sviluppo Economico, battendo cassa, vuole in questo modo spianare il terreno del Governo, che presto dovrà presentarsi a Bruxelles per evitare che una procedura per deficit eccessivo venga avviata nei confronti del nostro Paese.

L’incasso dei dividenti Cpd, nello specifico, si andrà aggiungere al “tesoretto“ che l’Italia presenterà al tavolo della trattativa aperta con l’Unione Europea. Si tratta di circa 5miliardi di euro, recuperati dai risparmi avanzati dal reddito di cittadinanza e quota 100 (circa 3miliardi) e dai 2miliardi congelati “per le emergenze” in Legge di Bilancio.

I 5miliardi appena citati, sommati ai 960miliorni (circa) del Cpd, andranno a formare una sorta di “fondo di garanzia”, per dimostrare all’Ue che l’Italia, in caso di peggioramento dei conti pubblici, sarebbe in grado di far fronte ad ogni evenienza.