CDP, memorandum d’intesa con TDB per cooperazione economica sostenibile tra Italia e Africa

editato in: da

(Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti (CDP), nel proprio ruolo di Istituzione Finanziaria Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, e la Eastern and Southern African Trade and Development Bank (TDB), tra le principali istituzioni multilaterali attive in Africa nella promozione del commercio e dell’integrazione economica regionale, hanno firmato un memorandum d’intesa per la promozione della crescita economica sostenibile, anche attraverso il rafforzamento della cooperazione economica e commerciale tra l’Italia e l’area geografica in cui opera la TDB.

Sulla scorta dello strumento di finanza d’impatto da 50 milioni di euro, destinata alle PMI e concessa da CDP a TDB nel corso di quest’anno, il memorandum d’intesa rafforzerà ulteriormente i rapporti tra le due istituzioni e amplierà il quadro della loro collaborazione. Più nello specifico, l’intesa sarà dedicata allo sviluppo di iniziative ad elevato impatto su settori sostenibili quali energie rinnovabili, infrastrutture, agroalimentare, manifattura, infrastrutture sociali, sanità, istruzione, trasporto e logistica.

In questo contesto, CDP e TDB supporteranno anche il settore delle micro, piccole e medie imprese, promuovendo opportunità di investimento nell’Africa orientale e meridionale per il settore privato italiano.

Con questo accordo, gli enti mirano a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDG), favorendo l’accesso al credito da parte delle aziende che investono in innovazione e in produzione sostenibile nei settori di interesse.