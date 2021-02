CDP lancia “Bonus Edilizi” per sostenere interventi riqualificazione e efficienza energetica

editato in: da

(Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti lancia ” Bonus Edilizi”, un’offerta che prevede tre nuove soluzioni per consentire ad imprese ed Enti pubblici di sfruttare gli incentivi per interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio residenziale pubblico. CDP si conferma così al fianco delle imprese in settori strategici per l’economia e della PA, nella delicata fase emergenziale da Covid-19, contribuendo alla ripartenza dell’Italia ed alla crescita “sostenibile”.

La nuova linea di prodotti, facendo perno sulle opportunità offerte dalla normativa in vigore, consentirà di approntare le risorse finanziarie necessarie all’avvio degli interventi ed il recupero dei crediti fiscali in tempi più rapidi rispetto a quelli previsti dal Decreto Rilancio.

“Bonus Edilizi” si articola in 3 nuovi prodotti: “Cessione del Credito di Imposta”, una soluzione dedicata a imprese ed Enti Pubblici che permetterà di cedere e recuperare in tempi più rapidi i crediti di imposta maturati sugli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico; “Anticipo di Liquidità”, che prevede l’erogazione di finanziamenti diretti alle imprese per l’avvio degli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico, legata al merito creditizio dell’impresa e rimborsabile anche con la cessione dei crediti di imposta; “Prestito Edilizio”, un prestito garantito rivolto ad Enti territoriali ed enti che si occupano di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) per finanziare investimenti eleggibili al c.d. “Superbonus”, con possibilità di cedere a CDP il credito d’imposta maturato ai fini dell’estinzione anticipata, parziale o totale, senza oneri, del prestito stesso.

“Con la nuova offerta Bonus Edilizi, CDP si conferma al fianco delle imprese italiane operanti nei settori strategici delle costruzioni e dell’energia, così come degli Enti Pubblici che vogliono realizzare interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico. L’obiettivo è favorire il rilancio dell’Italia in ottica di sostenibilità energetica e ambientale”, ha dichiarato Paolo Calcagnini, Vice Direttore Generale e Chief Business Officer CDP.

I nuovi prodotti saranno caratterizzati da una “customer experience” semplificata e integralmente digitale, per assicurare alle imprese processi operativi snelli e tempi di risposta rapidi. Inoltre, CDP si avvarrà della collaborazione di partner finanziari territoriali, quali banche e Confidi, con il coordinamento istituzionale di Assoconfidi e di Advisor per la verifica della documentazione tecnica.