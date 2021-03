CDP, inaugurata la nuova sede territoriale di Bari

editato in: da

(Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti ha inaugurato oggi – con un evento in digitale in diretta streaming su CDP Live – la nuova sede territoriale di Bari nell’ambito di un più ampio progetto finalizzato a rafforzare ulteriormente l’impegno del Gruppo CDP in Puglia e nelle regioni limitrofe.

La sede, realizzata in Largo Nitti Valentini 4, “diventerà il nuovo punto di accesso all’offerta del Gruppo nella Regione e consentirà di supportare oltre 300 enti pubblici e circa 7.600 imprese, valorizzando le sinergie con i partner bancari e le istituzioni locali”. Nei nuovi uffici lavoreranno a regime 10 risorse del Gruppo, provenienti da CDP Infrastrutture e PA, CDP Imprese, CDP Equity, SACE e SIMEST, risponderanno “a una visione innovativa rispetto al passato: non più sedi di rappresentanza, ma veri e propri punti di riferimento operativi, grazie alla presenza di professionisti in grado di rispondere alle esigenze di imprese e pubbliche amministrazioni”. L’offerta comprende l’intera gamma di prodotti del Gruppo CDP: finanziamenti, garanzie, acceleratori, venture capital e private equity, nonché le nuove attività di consulenza finanziaria, tecnica e progettuale a supporto della pubblica amministrazione per lo sviluppo di progetti infrastrutturali.

L’inaugurazione a Bari inserisce nel più ampio piano di avvicinamento al territorio, che ha già visto l’apertura delle sedi di Ancona, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino e Verona, cui seguiranno Roma, Palermo, Brescia, Bologna e Venezia. “L’inaugurazione della nuova sede territoriale di Bari rafforza il rapporto di CDP con la Puglia e con tutto il Mezzogiorno. Con questa apertura abbiamo l’obiettivo di essere presenti nei luoghi dove si intende operare, per comprendere e intercettare i bisogni del territorio, rispondendo tempestivamente alle esigenze delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, pensando insieme alle soluzioni più efficaci, anche grazie a una sempre più stretta sinergia con gli stakeholder locali e le Fondazioni di origine bancaria”, ha dichiarato il Presidente di Cassa Depositi e Prestiti Giovanni Gorno Tempini.

“CDP è storicamente vicina ai territori e attenta al loro sviluppo economico e infrastrutturale. Un rapporto che stiamo rafforzando e innovando grazie a un modello di cooperazione con le pubbliche amministrazioni e le imprese che si concentra sulle esigenze locali. A testimoniarlo c’è l’apertura di questa nuova sede territoriale di Bari che è stata anche l’occasione per definire importanti accordi per lo sviluppo infrastrutturale del territorio, in particolare negli ambiti dell’edilizia scolastica e sanitaria. La centralità dei territori, infatti, fa da sempre parte del DNA di Cassa, che durante la pandemia ha rafforzato questo impegno con un vasto programma di iniziative straordinarie a sostegno delle imprese e delle pubbliche amministrazioni”, ha aggiunto Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti.

In occasione dell’inaugurazione della nuova sede territoriale è stato annunciato un importante Protocollo d’intesa che verrà firmato nei prossimi giorni con la Regione Puglia e che prevede attività di consulenza in molteplici ambiti, tra i quali l’edilizia scolastica e sanitaria.

“La presenza di Cassa Depositi e Prestiti a Bari – ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – rappresenta una grande opportunità di crescita della nostra comunità. Ringrazio il Presidente Tempini e l’Amministratore Delegato Palermo per questa scelta strategica che rafforza la Puglia e l’intero Mezzogiorno. In un frangente storico particolarmente segnato dalla grande crisi pandemica, poter contare sulla presenza territoriale di CDP è un segno di fiducia che permetterà alle imprese e agli enti pubblici pugliesi di crescere e di rafforzarsi. Il Protocollo d’Intesa che sottoscriveremo nei prossimi giorni va proprio in questa direzione e consentirà con maggiore efficacia un’attività tra Regione Puglia e CDP che favorisca lo sviluppo economico e infrastrutturale del nostro territorio”.

Nei giorni scorsi è stato siglato un Protocollo d’intesa con la Città Metropolitana di Bari, che prevede attività di consulenza per la realizzazione di 13 progetti in ambito di edilizia scolastica e di infrastrutture viarie, per la cui realizzazione è stato stimato un costo complessivo di circa 300 milioni di euro. Tra i progetti di infrastrutture viarie si segnala il completamento della Camionale di Bari; tra gli interventi di edilizia scolastica, invece, è prevista la realizzazione delle nuove sedi IISS di Altamura, di Rutigliano e di Corato.

“L’apertura della sede locale di Cassa Depositi e Prestiti nella città di Bari è un’opportunità di crescita per l’intero territorio pugliese per diversi motivi. Gli enti locali hanno bisogno di tornare ad investire sui territori e per farlo necessitano di un sostegno. È importante ricordare che Cassa Depositi e Prestiti può aiutare i Comuni a realizzare opere strategiche per i cittadini e per lo sviluppo delle comunità. A Bari abbiamo importanti progetti da portare avanti su cui la collaborazione è già avviata: mi riferisco al completamento della strada camionale di Bari e ai progetti di realizzazione e riqualificazione di diversi istituti scolastici in tutta l’area metropolitana. Sono certo, inoltre, che l’istituto saprà dimostrare di essere un ottimo partner per le tante realtà produttive ed economiche pugliesi, soprattutto in questa fase di rilancio molto delicata per le aziende colpite da una crisi senza precedenti”, ha dichiarato il Sindaco della Città Metropolitana di Bari Antonio Decaro.

Con l’inaugurazione della nuova sede di Bari, Cassa Depositi e Prestiti dà il via inoltre a una stretta collaborazione con l’Istituto dell’Enciclopedia Treccani, per raccontare sul territorio l’arte attraverso le parole. Negli uffici pugliesi di CDP sono state allestite le opere di due maestri contemporanei, il fotografo Enzo Ragazzini e l’artista Emilio Isgrò. Alle opere esposte vengono connessi dieci vocaboli del Vocabolario Treccani, in grado di spiegare le opere e contemporaneamente descrivere il territorio.