CDP: in meno di un anno dall’apertura della sede di Napoli servite circa 7mila imprese

(Teleborsa) – In quasi un anno dall’apertura della sede di Cassa Depositi e Prestiti di Napoli, CDP ha già servito circa 7.000 imprese (campane, molisane e lucane) e stipulato finanziamenti per un importo complessivo di oltre 405 milioni di euro. Da un confronto fra i primi 9 mesi del 2019, quando la sede non era operativa, e lo stesso periodo del 2020 emerge un incremento di circa il 500% in termini di imprese supportate e di oltre 560% in termini di volumi erogati grazie all’operatività diretta e indiretta del Gruppo.

I primi risultati del maggiore impegno di CDP sul territorio da quando è stata aperta la nuova sede di Napoli (la cui operatività si estende a Campania, Molise e Basilicata), insieme alle misure messe in campo per fronteggiare l’emergenza Covid e alle diverse opportunità offerte dal Gruppo, saranno illustrati in occasione del webinar ‘Spazio Imprese’ trasmesso in diretta streaming oggi alle 15:45.

All’incontro, parteciperanno l’assessore alle Attività Produttive della Regione Campania Antonio Marchiello, il presidente di Sviluppo Campania Antonio Mustilli, la presidente della Fondazione Banco di Napoli Rossella Paliotto e il presidente di Confindustria Napoli Vito Grassi, il Responsabile della Divisione CDP Imprese Nunzio Tartaglia e il Chief Economist di CDP Andrea Montanino. È possibile seguire l’evento esclusivamente online.

L’appuntamento di ‘Spazio Imprese’ fa parte di un ciclo di eventi dedicati alla promozione del confronto con le aziende del territorio per comprenderne meglio bisogni e aspettative e per condividere riflessioni su tematiche di interesse comune. L’evento sarà, infatti, un’occasione per approfondire l’offerta di CDP per le imprese e illustrare le soluzioni finanziarie a favore della crescita e dell’innovazione.

“L’apertura della sede territoriale di Napoli, come avvenuto nelle altre 2 sedi inaugurate nel 2019 a Verona e Genova, mostra che la presenza di CDP sul territorio si sta rivelando un elemento importante per il sistema imprenditoriale e per l’economia locale. Lo confermano i primi dati sull’operatività dell’ufficio che, in circa un anno di attività e nonostante le difficoltà legate alla pandemia da Covid 19, è riuscito a far partire finanziamenti per 405 milioni di euro a supporto di circa 7.000 imprese”. Così Nunzio Tartaglia, Responsabile Divisione Cdp Imprese.

L’incontro sarà l’occasione durante la quale il Chief Economist del Gruppo CDP Andrea Montanino presenterà la nuova ricerca di CDP che analizza opportunità e sfide del Mezzogiorno e della Campania. Nello specifico, sono cinque le eccellenze regionali individuate come candidate ideali per contribuire a una strategia di ripartenza della regione: l’ecosistema dell’innovazione e della ricerca, il distretto dell’aerospazio, la filiera agroalimentare, l’economia del mare e il sistema turistico.