CDP, Giacomoni eletto Presidente Commissione parlamentare di Vigilanza

editato in: da

(Teleborsa) – Sestino Giacomoni (FI) è stato eletto Presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti.

“Per uscire dalla crisi economica in cui si trova il Paese la CDP avrà un ruolo sempre più importante – dice Raffaele Trano, membro della Commissione di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti e Presidente della Commissione Finanze della Camera – e sono soddisfatto che la Commissione proprio in una fase così delicata possa iniziare ad operare. Insieme al Presidente Giacomoni e al Vicepresidente Nunzio Angiola, a cui ugualmente faccio i migliori auguri e di cui conosco il grande valore, cercherò di dare il mio contributo affinchè l’intervento di Cassa depositi e prestiti sia sempre più efficace per l’economia italiana”.

“Ringrazio i colleghi parlamentari ed i componenti laici per la fiducia che hanno voluto riporre in me affidandomi questo incarico – le prime parole di Giacomoni – Abbiamo molto da fare. Innanzitutto dobbiamo recuperare l’anno trascorso da quando siamo stati nominati. In questo periodo il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti è cresciuto notevolmente e continuerà a crescere. Il decreto liquidità ha inoltre affidato un ruolo molto importante anche a SACE nel sostenere l’economia reale. Il sistema produttivo, ma anche tutti i comuni d’Italia confidano nel ruolo che svolge e che potrà ancora di più svolgere CDP nel sostegno al territorio”.