CDP: finanziamento da oltre 400 milioni per investimenti in Sardegna

(Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti comunica che è stato firmato con la Regione Sardegna un contratto di finanziamento del valore di oltre 400 milioni di euro, per la realizzazione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo dell’economia dell’Isola.

Le risorse saranno così indirizzate: 297 milioni di euro per la realizzazione di infrastrutture stradali; 69 milioni di euro a supporto di opere per il ciclo integrato dell’acqua; 18 milioni di euro per investimenti volti a migliorare l’assetto idrogeologico; 5 milioni di euro per la tutela ambientale; 4,5 milioni di euro per le infrastrutture portuali; 4 milioni di euro per investimenti in energia rinnovabile; 4 milioni di euro per opere di edilizia pubblica; 3 milioni di euro per la sanità.

“Questa operazione conferma l`impegno del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti a supporto del territorio italiano”, ha dichiarato l’amministratore delegato di CDP, Fabrizio Palermo. “A questo scopo – ha aggiunto – il Piano industriale 2019 – 2021 ha previsto la mobilitazione di 25 miliardi di euro, favorendo un ruolo proattivo nella promozione, realizzazione e finanziamento delle infrastrutture e rilanciando una nuova partnership con la Pubblica Amministrazione. L’accordo con la Regione Sardegna riflette il cambio di passo che abbiamo voluto imprimere alla nostra attività, per una CDP in prima linea a sostegno della crescita del Paese”.

Il finanziamento odierno va in questa direzione, rafforzando ulteriormente l’attività di CDP nell’Isola. A partire dal 2017, ammontano a circa 25 milioni di euro i finanziamenti concessi a circa 30 enti locali della Regione per la realizzazione di investimenti infrastrutturali e iniziative sociali sul territorio.