CDP, finanziamento da 15 milioni per sostenere crescita Gi Group

(Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti sostiene la crescita in Italia che all’estero di Gi Group, leader mondiale nella commercializzazione di soluzioni e servizi dedicati al mercato del lavoro, con un finanziamento da 15 milioni di euro.

Gi Group, con sede a Milano, è un gruppo italiano fondato nel 1998 ed è attivo in oltre 50 paesi in Europa, Asia, America e Africa. Il Gruppo lombardo vanta una rete internazionale particolarmente ramificata, sostenendo il mercato del lavoro mondiale con circa 500 filiali e più di 20.000 clienti. Negli ultimi anni la strategia si è focalizzata anche sullo sviluppo di servizi complementari alla somministrazione di lavoro, per arricchire la risposta ai fabbisogni dei clienti. Il bilancio 2019 di Gi Group si è chiuso con un fatturato consolidato di 2.532 milioni di euro e una solida patrimonializzazione.

“L’intervento di CDP è un contributo concreto al percorso di crescita intrapresa da Gi Group, in Italia e all’estero”, commenta Nunzio Tartaglia, Responsabile della Divisione CDP Imprese, ricordando che “l’operazione conferma, ancora una volta, l’importante ruolo di Cassa Depositi e Prestiti a supporto dei principali Gruppi Italiani, che operano a livello globale e che sostengono importanti investimenti per continuare a innovare, crescere e internazionalizzare”.

“Il finanziamento di Cassa Depositi e Prestiti è coerente con il nostro percorso di sviluppo, che è quello di rafforzare sempre di più il nostro ruolo di player globale nel settore HR e di raggiungere i 6 miliardi di euro di fatturato entro il 2023”, dichiara Stefano Colli-Lanzi, CEO di Gi Group.

(Foto: Greta Gabaglio/123RF)