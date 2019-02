CDP e UniCredit siglano accordo per supporto imprese italiane in Cina

editato in: da

(Teleborsa) – Le imprese italiane guardano sempre più all’Oriente. Per tale ragione Cassa depositi e prestiti (CDP) e UniCredit hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per rafforzare il sostegno alle imprese italiane in Cina.

La nuova collaborazione è finalizzata a supportare lo sviluppo delle imprese italiane sul mercato cinese sia attraverso forme di finanziamento ad hoc che tramite l’offerta di competenze da parte delle rispettive strutture specialistiche locali.

La prima attività concreta della nuova partnership consiste nel prossimo lancio di una operazione di finanziamento da parte di CDP a favore di UniCredit, finalizzata a fornire provvista di natura revolving per un importo fino a 300 milioni di euro da utilizzare specificatamente per le imprese italiane operanti in Cina o per quelle con sede in Cina controllate da imprese italiane.

Il Protocollo prevede, più in generale, l’individuazione delle formule operative più idonee a consentire l’accesso al credito delle imprese italiane in Cina, anche attraverso strumenti di cofinanziamento o strumenti di funding in valuta locale (Renmimbi).