CDP e SACE supportano crescita Tesmec con finanziamento di 15 milioni

(Teleborsa) – Cassa Depositi Prestiti sostiene Tesmec, società quotata in Borsa al segmento Star, attraverso un finanziamento di 15 milioni di euro, assistito da Garanzia Italia di SACE, emessa digitalmente e in tempi brevi.

L’operazione permetterà di sostenere il piano di investimenti del Gruppo Tesmec previsti dal Piano Industriale per il periodo 2020-2023 e di contribuire al consolidamento della posizione dell’azienda quale solution provider per la costruzione, manutenzione ed efficienza di infrastrutture legate al trasporto e alla fornitura di energia, dati e materiali.

Il Gruppo, con un fatturato 2019 di oltre 200 milioni di euro ed un organico di più di 900 dipendenti, è presente in tutto il mondo, anche grazie a SIMEST, che ha sostenuto Tesmec, fra il 2010 e il 2019, per l’ingresso o potenziamento su alcuni mercati esteri, fra cui USA, Francia, Sud Africa e Australia.

Nonostante il 2020 rappresenti un anno particolarmente sfidante, Tesmec continua la propria crescita nel mercato nazionale e internazionale con il nuovo Piano Industriale per il prossimo triennio. Dal canto suo, CDP si conferma al fianco delle eccellenze industriali italiane che operano in settori strategici per l’economica italiana e ben posizionate e riconosciute anche nei mercati internazionali.

“Siamo fieri di poter essere al fianco di una realtà italiana come Tesmec che mostra particolare attenzione ai temi dell’innovazione e dell’ecosostenibilità”, ha affermato Nunzio Tartaglia, Responsabile Divisione CDP Imprese, rinnovando l’impegno del Gruppo sui temi della digitalizzazione e sostenibilità. “Oggi più che mai ha aggiunto – riteniamo che il supporto alla crescita e all’innovazione delle imprese italiane, che rappresentano il cuore pulsante del nostro sistema economico, sia una priorità per lo sviluppo e la ripartenza del nostro Paese”.

Il Presidente e Amministratore Delegato di tesmec, Ambrogio Caccia Dominioni, ha spiegato che l’operazione “permetterà di ottimizzare e rafforzare la struttura finanziaria a sostegno del piano di sviluppo del Gruppo” e “supportare la crescita focalizzata sui driver strategici della digitalizzazione, diagnostica, sicurezza e sostenibilità”.

“Torniamo a supportare il Gruppo Tesmec grazie a Garanzia Italia”, ha affermato Simonetta Acri, Chief Mid Market Officer di SACE, ricordando che il Gruppo è impegnato a “sostenere le imprese che, come Tesmec, rappresentano delle eccellenze del sistema produttivo italiano e credono con forza nel proprio futuro, investendo su digitalizzazione e sostenibilità ambientale, due solidi pilastri sui quali costruire il business di oggi e di domani”.